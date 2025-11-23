A4-Tunnel Königshainer Berge bis zum Abend gesperrt

Im A4-Tunnel Königshainer Berge läuft bis zum Abend nichts: Mit einer großen Übung wird das Zusammenwirken der Hilfskräfte unter realistischen Bedingungen geübt.

Dresden. Der A4-Tunnel Königshainer Berge ist bis zum Abend in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Grund ist eine Einsatzübung zahlreicher Hilfsorganisationen, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Ziel sei es, die Zusammenarbeit und Abstimmungsprozesse unter realitätsnahen Bedingungen zu trainieren.

Seit März 2024 werden im Tunnel Königshainer Berge bei Görlitz umfassende Sanierungsarbeiten durchgeführt. Der Verkehr läuft einspurig in beide Fahrtrichtungen durch eine Tunnelröhre, während in der jeweils anderen Tunnelröhre die Arbeiten stattfinden. Mit Abschluss der Maßnahmen soll

der Tunnel wieder in den regulären Betrieb genommen werden.

Man sei als Betreiberin des Tunnels verpflichtet, vor der Wiederinbetriebnahme im zweispurigen Regelbetrieb den Notfall mit allen Beteiligten realitätsnah zu proben, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. (dpa)