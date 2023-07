Ab wann Beamte in Sachsen ohne Nachteile in die gesetzliche Krankenversicherung dürfen

Sächsische Beamte können sich künftig ohne Nachteile gesetzlich krankenversichern. Die Fraktionen von CDU, Grünen und SPD einigten sich auf eine entsprechende Änderung am ursprünglichen Gesetzentwurf des Finanzministers Hartmut Vorjohann (CDU). Nach der Zustimmung des Haushaltsausschusses steht die Entscheidung im Landtag am Mittwoch an.