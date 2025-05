Abbruch von Carolabrücke schneller möglich als geplant

Der Abriss der Dresdner Carolabrücke läuft wieder. Erste Ergebnisse des Tests, ob das die Reste des Bauwerks gefährdet, liegen vor - die Bagger können richtig loslegen.

Dresden.

Die restlichen Trümmer des eingestürzten Teils der Dresdner Carolabrücke können schneller abgebrochen werden als gedacht. Die Weiße Flotte Sachsen GmbH verzichtet nach Rathaus-Angaben bei ihrer Flottenparade am Donnerstag auf Durchfahrten unter der Elbquerung. Die für Mittwoch und Donnerstag geplante Unterbrechung der Abrissarbeiten an Brückenzug C sei daher nicht nötig. Und im Schallemissionsmonitoring, mit dem die Standsicherheit des Bauwerks seit dem Einsturz überwacht wird, seien "keine kritischen Erschütterungen" an den beiden anderen, äußerlich intakten Brückenzügen festzustellen.