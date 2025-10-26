Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Sonntag ist das Fisch- und Waldfest bei durchwachsenem Wetter zu Ende gegangen.
Am Sonntag ist das Fisch- und Waldfest bei durchwachsenem Wetter zu Ende gegangen. Bild: Daniel Wagner/dpa
Am Sonntag ist das Fisch- und Waldfest bei durchwachsenem Wetter zu Ende gegangen.
Am Sonntag ist das Fisch- und Waldfest bei durchwachsenem Wetter zu Ende gegangen. Bild: Daniel Wagner/dpa
Sachsen
Abfischen am Moritzburger Schloss lockt tausende Besucher an
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Fisch- und Waldfest in Moritzburg ist jedes Jahr ein Besuchermagnet. Ein Highlight: das Abfischen des Moritzburger Schlossteiches. Das Wetter ist am Sonntag allerdings durchwachsen.

Moritzburg.

Tausende Schaulustige haben sich am Wochenende zum traditionellen Abfischen des Moritzburger Schlossteiches im Norden von Dresden versammelt. Bis zum Sonntag wurden die Karpfenteiche rund um das bekannte Jagdschloss von der Teichwirtschaft Moritzburg abgefischt. 

Während am Samstag sonniges Herbstwetter zahlreiche Menschen anlockte, machte am Sonntag stürmisches Wetter und Regen Händlern und Besuchern teils einen Strich durch die Rechnung. "Der Vormittag war noch gut", sagte Gundula Bleul, Geschäftsführerin der Kulturlandschaft Moritzburg. Am Nachmittag mussten allerdings Veranstaltungen wie die Greifvogelshow abgesagt werden, die Händler haben ihre Stände wegen des stürmischen Wetters teils eher abgebaut. 

Ersten Schätzungen zufolge kamen am Samstag zwischen 10.000 und 12.000 Besucher, am Sonntag rund 5.000 Menschen. "Damit sind wir zufrieden trotz des Wetters", so Bleul. 

Frischer Karpfen und Showkochen

Frischer Fisch konnte vor Ort gekauft oder etwa beim Showkochen verkostet werden. Die prächtigsten Exemplare wurden im Festzelt versteigert, der Erlös ist für einen guten Zweck.

Nach einer Viruserkrankung 2024 sind in diesem Jahr nach Angaben vom Chef der Teichwirtschaft Moritzburg, Henry Lindner, neue Karpfen in den Teich gesetzt worden. "Der erste Fischzug hat gezeigt, dass die Karpfen normal gewachsen sind", sagte Lindner. Wie die Karpfenernte ausfalle, lasse sich erst nach dem Ende der Fischzüge sagen. Der Teichwirt geht von einer normalen Ernte aus und hofft auf rund sieben Tonnen Karpfen. "Im Teich ist noch einiges drin."

Die Fischzüge bilden den Höhepunkt des Moritzburger Fisch- und Waldfestes. Im vergangenen Jahr kamen rund 30.000 Gäste nach Moritzburg. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
2 min.
Sturmtief "Joshua" hat Deutschland im Griff
Das Wetter bleibt stürmisch - vor allem an der Küste und auf den Bergen.
Orkanböen an der Nordsee, Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Kilometer pro Stunde im Harz: Sturmtief "Joshua" wirbelt weiter und bringt so manchen Regenguss.
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
25.10.2025
2 min.
Abfischen am Moritzburger Schloss lockt Besucher an
Die Fischzüge, das sogenannte Abfischen, gehört zu den Highlights des Moritzburger Fisch- und Waldfestes.
Das Fisch- und Waldfest in Moritzburg ist jedes Jahr ein Besuchermagnet. Ein Highlight: das Abfischen des Moritzburger Schlossteiches. Vor allem Karpfen werden dabei in mehreren Fischzügen geerntet.
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
Mehr Artikel