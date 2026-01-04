MENÜ
  • Abgelehnte Asylbewerber: Innenministerium verschiebt Rückkehrprämie für Ausreisepflichtige

Für Abschiebungen arbeiten die Behörden mit Fluggesellschaften wie Qatar Airways zusammen, die von Leipzig aus unter anderem Afghanen in ihre Heimat zurückbringen. Bild: Jan Woitas/dpa
Für Abschiebungen arbeiten die Behörden mit Fluggesellschaften wie Qatar Airways zusammen, die von Leipzig aus unter anderem Afghanen in ihre Heimat zurückbringen. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Abgelehnte Asylbewerber: Innenministerium verschiebt Rückkehrprämie für Ausreisepflichtige
Von Tobias Wolf
Mit bis zu 2000 Euro sollen abgelehnte Asylbewerber mit einer eigenen Landesprämie zur Ausreise motiviert werden. Angekündigt im Juni, gibt es bis heute kein Konzept für die Auszahlung.

Die bereits für 2025 geplante Landesrückkehrprämie für abgelehnte Asylbewerber kommt vorerst nicht. Mit bis zu 2000 Euro pro Person sollen ausreisepflichtige Migranten zur freiwilligen Rückkehr in ihre Herkunftsländer motiviert werden - zusätzlich zu Bundesprämien in Höhe von 1000 Euro für jeden erwachsenen Rückkehrer. Das hatte...
