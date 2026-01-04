MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für Abschiebungen arbeiten die Behörden mit Fluggesellschaften wie Qatar Airways zusammen, die von Leipzig aus unter anderem Afghanen in ihre Heimat zurückbringen.
Für Abschiebungen arbeiten die Behörden mit Fluggesellschaften wie Qatar Airways zusammen, die von Leipzig aus unter anderem Afghanen in ihre Heimat zurückbringen. Bild: Jan Woitas/dpa
Für Abschiebungen arbeiten die Behörden mit Fluggesellschaften wie Qatar Airways zusammen, die von Leipzig aus unter anderem Afghanen in ihre Heimat zurückbringen.
Für Abschiebungen arbeiten die Behörden mit Fluggesellschaften wie Qatar Airways zusammen, die von Leipzig aus unter anderem Afghanen in ihre Heimat zurückbringen. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Abgelehnte Asylbewerber: Rückkehrprämie für Ausreisepflichtige verschoben
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit bis zu 2000 Euro sollen abgelehnte Asylbewerber mit einer Prämie Sachsens zur Ausreise motiviert werden. Angekündigt im Juni, gibt es bis heute kein Konzept für die Auszahlung.

Die bereits für 2025 geplante Landesrückkehrprämie für abgelehnte Asylbewerber kommt vorerst nicht. Mit bis zu 2000 Euro pro Person sollen ausreisepflichtige Migranten zur freiwilligen Rückkehr in ihre Herkunftsländer motiviert werden - zusätzlich zu Bundesprämien in Höhe von 1000 Euro für jeden erwachsenen Rückkehrer. Das hatte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.12.2025
3 min.
Abschiebungen: Sachsen verlängert Sonderregeln für venezolanische Asylbewerber
Abschiebeflüge nach Venezuela waren schon bisher ein Problem, in der aktuellen Krise in der südlichen Karibik mit gesperrten Lufträumen sind sie noch unwahrscheinlicher. Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Menschen aus Venezuela sind die einzigen, die auch nach einem gescheiterten Asylverfahren per Erlass pauschal im Land geduldet werden. Das hat nicht nur historische Gründe.
Tobias Wolf
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
06.01.2026
2 min.
Maschinenbauer wollen junge Ingenieure mit KI-Kompetenz
Ohne KI sind die Job-Aussichten für junge Ingenieure mau.
KI-Kompetenzen werden für angehende Ingenieure im Maschinenbau immer wichtiger. Doch viele Unternehmen sehen Mängel in der Hochschulausbildung.
06.01.2026
2 min.
Letzte Chance "Spurfräse"? Prevc vor Tournee-Sieg
Domen Prevc ist der Sieg bei der Vierschanzentournee kaum noch zu nehmen.
In Bischofshofen steigt das große Tournee-Finale. Andreas Wellinger und Philipp Raimund sprechen über den designierten Gesamtsieger.
30.12.2025
2 min.
Schuster: Mehr freiwillige Rückkehr durch Ausreisezentrum
Das Landesausreisezentrum nahm im Juni den Betrieb auf. (Archivbild)
Engmaschige Kontrollen, intensive Beratung und ein klares Ziel: Das Landesausreisezentrum soll Rückführungen beschleunigen. Innenminister Schuster sieht nach sechs Monaten bereits einen Effekt.
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
Mehr Artikel