Abgelehnte Asylbewerber: Rückkehrprämie für Ausreisepflichtige verschoben

Mit bis zu 2000 Euro sollen abgelehnte Asylbewerber mit einer Prämie Sachsens zur Ausreise motiviert werden. Angekündigt im Juni, gibt es bis heute kein Konzept für die Auszahlung.

Die bereits für 2025 geplante Landesrückkehrprämie für abgelehnte Asylbewerber kommt vorerst nicht. Mit bis zu 2000 Euro pro Person sollen ausreisepflichtige Migranten zur freiwilligen Rückkehr in ihre Herkunftsländer motiviert werden - zusätzlich zu Bundesprämien in Höhe von 1000 Euro für jeden erwachsenen Rückkehrer. Das hatte... Die bereits für 2025 geplante Landesrückkehrprämie für abgelehnte Asylbewerber kommt vorerst nicht. Mit bis zu 2000 Euro pro Person sollen ausreisepflichtige Migranten zur freiwilligen Rückkehr in ihre Herkunftsländer motiviert werden - zusätzlich zu Bundesprämien in Höhe von 1000 Euro für jeden erwachsenen Rückkehrer. Das hatte...