Abgestürzt? Jugendliche verletzt sich in Steinbruch schwer

Die Polizei wird in Hoyerswerda zu einem Steinbruch alarmiert. Eine 14-Jährige zog sich dort schwere Verletzungen zu. Was ist bislang bekannt?

Hoyerswerda.

Eine Jugendliche hat sich in einem Steinbruch in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) schwere Verletzungen zugezogen. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die 14-Jährige am Sonntagabend abstürzte, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge rief die Polizei. Bei ihm soll es sich um einen Jugendlichen handeln.