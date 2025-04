Abiturprüfungen starten in Sachsen

Für fast 11.000 Schülerinnen und Schüler in Sachsen wird es ernst. Kommende Woche starten die Abiturprüfungen.

Dresden. Für 10.837 Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Gymnasien, Kollegs und Abendgymnasien in Sachsen beginnen in der kommenden Woche die Abiturprüfungen. Kultusminister Conrad Clemens wünschte ihnen starke Nerven viel Erfolg. Zudem dankte er den Lehrkräften: "Dass Sachsens Schülerinnen und Schüler bei den Abiturprüfungen im bundesweiten Vergleich regelmäßig Spitzenergebnisse erzielen, liegt vor allem an der hervorragenden Arbeit der sächsischen Lehrkräfte", betonte der CDU-Politiker.

Die Abiturprüfungen starten an den allgemeinbildenden Gymnasien mit den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie (2. April), Physik (3. April) und Chemie (4. April). Die Prüfungen in Mathematik finden am 17. April und Deutsch am 29. April statt. Die Termine für die mündlichen Prüfungen legen die Schulen selbst fest. (dpa)