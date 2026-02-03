MENÜ
  • Abkehr vom Automatismus: Neuer Plan für die Diäten der Landtagsabgeordneten in Sachsen

120 Abgeordnete gibt es im Sächsischen Landtag. Was passiert künftig mit ihren Diäten?
120 Abgeordnete gibt es im Sächsischen Landtag. Was passiert künftig mit ihren Diäten? Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Hält „große Sprünge“ für „nicht angemessen“: CDU-Fraktionsvize Sören Voigt.
Hält „große Sprünge“ für „nicht angemessen“: CDU-Fraktionsvize Sören Voigt. Bild: Ellen Liebner
Stellt Enthaltung bei Abkehr vom Index in Aussicht: Linke-Innenpolitiker Rico Gebhardt.
Stellt Enthaltung bei Abkehr vom Index in Aussicht: Linke-Innenpolitiker Rico Gebhardt. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Sachsen
Abkehr vom Automatismus: Neuer Plan für die Diäten der Landtagsabgeordneten in Sachsen
Redakteur
Von Tino Moritz
Inzwischen zeichnet sich eine Mehrheit für eine Orientierung an einer Richter-Besoldungsgruppe ab – mit höherer Einstufung erst ab 2028. Aber was heißt das in der Praxis?

Frühestens im Mai wird Sachsens Landtag in eigener Sache befinden – und damit fast ein Jahr, nachdem ihm das Abgeordnetengesetz diese Entscheidung „für die gesamte Wahlperiode“ vorschreibt. Doch die Mehrheitsfindung gestaltet sich für eine Minderheitskoalition gerade auch bei der Diätenfrage schwierig. Den letzten Anstieg verdanken die...
