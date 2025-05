Abriss von zerstörtem Teil der Carolabrücke fast geschafft

Seit einer Woche laufen wieder Abrissarbeiten an der Carolabrücke Dresden. Vier Bagger brechen die Reste von Brückenzug C Stück für Stück ab.

Dresden.

Die letzten Reste des eingestürzten Teils an der Dresdner Carolabrücke verschwinden. Die beiden Teile, die vom Mittelpfeiler noch in den Fluss ragten, werden seit vergangenem Dienstag von Baggern Meter für Meter abgebrochen. Einer davon ist bereits so dezimiert, dass er vom Stützpfeiler rutschte. Die Arbeiten befinden sich nach Rathausangaben in der Endphase.