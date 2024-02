Abrisspläne für Wohnblöcke in Hoyerswerda umstritten

Hoyerswerda ist zu DDR-Zeiten rasant gewachsen. Wohnungen in der sozialistischen Musterstadt waren begehrt. Viele davon wurden nach 1990 nicht mehr gebraucht. Und noch ist der Umbau nicht beendet.

Hoyerswerda.

Gegen den geplanten Abriss von zwei Plattenbauten in Hoyerswerda regt sich Widerstand. Die Bürgerinitiative "Mitmachstadt" fordert den Erhalt der beiden Gebäude im Wohnkomplex (WK) I, dem zuerst entstandenen Quartier in der Neustadt. Die städtische Wohnungsgesellschaft will die weitgehend leer gezogenen Blöcke indes vom Markt nehmen. Geschäftsführer Steffen Markgraf nennt das vierte Quartal 2024 als dafür avisierten Zeitpunkt. Mit dem Vorhaben beschäftigt sich inzwischen auch das Landesamt für Denkmalpflege in Dresden. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger hatten sich in einem Schreiben an die Behörde gewandt - mit der Bitte, "die Schutzwürdigkeit von Wohnkomplex I als bauhistorisches Ensemble" zu prüfen.