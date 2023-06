Acht Bienenvölker bei Brand in Bienenhaus verendet

Bei einem Feuer in einem Bienenhaus in Werda im Vogtlandkreis sind acht Bienenvölker verendet. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Bienenhaus komplett niedergebrannt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr war am Mittwochnachmittag mit vier Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu löschen. Nach Angaben der Polizei umfassten alle acht in dem Bienenhaus beherbergten Völker bis zu 50 000 Bienen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. (dpa)