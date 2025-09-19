Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Unter den beteiligten Fahrzeugen ist auch ein ziviler Kleinbus der Polizei Thüringen.
Unter den beteiligten Fahrzeugen ist auch ein ziviler Kleinbus der Polizei Thüringen. Bild: Tobias Junghannß/dpa
Unter den beteiligten Fahrzeugen ist auch ein ziviler Kleinbus der Polizei Thüringen.
Unter den beteiligten Fahrzeugen ist auch ein ziviler Kleinbus der Polizei Thüringen. Bild: Tobias Junghannß/dpa
Sachsen
Acht Fahrzeuge krachen auf A9 ineinander - viele Verletzte
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen - darunter ein ziviler Wagen der Thüringer Polizei - kommt es auf der A9 bei Leipzig stundenlang zu Stau. Die Helfer müssen sich um viele Verletzte kümmern.

Leipzig.

Bei einer Karambolage auf der Autobahn 9 sind bei Leipzig acht Fahrzeuge ineinander gekracht und zahlreiche Menschen verletzt worden. Die genaue Zahl konnte die Polizei vorerst nicht angegeben, doch war von fünf Schwerverletzten die Rede: ein LKW-Fahrer und vier Insassen eines zivilen Kleinbusses der Thüringer Polizei. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.

Zu dem Unfall kam es kurz nach 14 Uhr zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West in Richtung München. Ein Lastwagen sei in ein Stauende gefahren und habe erst den Kleinbus, dann fünf weitere Autos zusammengeschoben, informierte die Polizeidirektion Leipzig. Auch ein weiterer Lastwagen, der ausweichen wollte, wurde in den Unfall verwickelt.

Sperrungen und stundenlanger Stau

Wegen des Crashs kamen mehrere Rettungshubschrauber zum Einsatz. Auch die Gegenfahrbahn in Richtung Berlin war zeitweise gesperrt. Zum genauen Unfallhergang ermittelt nun der Verkehrsunfalldienst. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten würden bis in die Abendstunden dauern, so die Polizei. "Es kommt derzeit zu großen Stauerscheinungen auf der A9." Die Rede war von rund 12 Kilometern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:59 Uhr
5 min.
Sportlerball 2025 im Landkreis Zwickau: Von viel Aufregung, Gratulationen vom Chef und Wiederholungstätern
Bei der Ehrung der Mannschaft des Jahres stand einmal mehr die TSG Rubin Zwickau ganz oben auf dem Podest.
Nach einem Jahr Pause wurden am Samstagabend die Sieger der Sportlerwahl wieder in großem Rahmen bekanntgegeben. Welches sportliche Thema sich durch den Abend zog und welche Idee überraschte.
Anika Zimny
12:37 Uhr
2 min.
Nach Massenunfall mit Schwerverletzten – A9 wieder frei
Unter den beteiligten Fahrzeugen ist auch ein ziviler Kleinbus der Polizei Thüringen.
Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen kam es auf der A9 bei Leipzig stundenlang zu Stau. Die Helfer mussten sich um sechs Schwerverletzte kümmern.
15.09.2025
2 min.
Schwerer Unfall – Sperrung auf A9 Richtung Nürnberg beendet
Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt und in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)
Ein Lkw kracht auf der A9 bei Schleiz durch die Mittelleitplanke. Der Fahrer wird lebensgefährlich verletzt. Nach stundenlangen Aufräumarbeiten ist die Unfallstelle wieder frei.
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
13:00 Uhr
2 min.
Unheilbar erkrankte Zwickauerin kann Familienurlaub an der Ostsee machen
Die Ostsee war schon immer ein Lieblings-Reiseziel für Sandra und Andreas Wittig.
Team der Johanniter-Unfall-Hilfe Werdau hat für Sandra Wittig gesammelt. Wann die 53-Jährige die Reise antreten kann, steht noch nicht fest.
Annegret Riedel
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
Mehr Artikel