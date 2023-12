Acht Menschen bei Zusammenstoß in Dresden verletzt

Dresden.

Acht Menschen sind bei einem Verkehrsunfall mit drei Autos in Dresden verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stieß zunächst das Auto einer 53-Jährigen am Montagabend beim Linksabbiegen an der Kreuzung Grunaer Straße und Blüherstraße mit dem Wagen eines 23-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall kollidierte dann das Auto des Mannes auch noch mit einem dritten Wagen, der gerade auf der Blüherstraße wartete.