Auf der A13 ist ein Transporter umgekippt, nachdem er auf einen Schilderwagen aufgefahren war. (Symbolbild)
Auf der A13 ist ein Transporter umgekippt, nachdem er auf einen Schilderwagen aufgefahren war. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Auf der A13 ist ein Transporter umgekippt, nachdem er auf einen Schilderwagen aufgefahren war. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Acht Verletzte bei Auffahrunfall auf A13
Ein Transporter prallt auf der A13 in einen Schilderwagen – acht Menschen werden verletzt, vier davon schwer. Die Polizei prüft, ob der Fahrer Drogen konsumiert hatte.

Schönfeld.

Bei einem Auffahrunfall auf einer gesperrten Fahrbahn der A13 nördlich von Dresden sind acht Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Transporter mit Anhänger krachte am Mittag bei Schönfeld (Landkreis Meißen) in den Anhänger eines Schilderwagens der Autobahnmeisterei, wie die Polizei mitteilte. Die Ankündigung der Sperrung hatte der 30 Jahre alte Fahrer offenbar übersehen. 

Der Transporter kippte infolge des Aufpralls auf die Seite. Der Fahrer und drei weitere Insassen wurden schwer verletzt. Vier Insassen zogen sich zudem leichte Verletzungen zu.

Zur Unfallursache ermittelt die Autobahnpolizei. Dabei geht es auch um die Frage, ob der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Fahrbahn Richtung Dresden war zwischenzeitlich zur Versorgung der Verletzten, zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge sowie zur anschließenden Reinigung voll gesperrt. Die Sperrung war am Abend wieder aufgehoben. (dpa)

