Achtung Autofahrer: A4-Tunnel in Sachsen an diesem Mittwoch voll gesperrt

An diesem Mittwoch geht tagsüber zwischen Görlitz und Bautzen auf der Autobahn A4 nichts mehr: Autofahrer müssen sich auf Behinderungen und längere Fahrzeiten auf dieser Route einstellen.

Görlitz.

Die Autobahn A4 ist an diesem Mittwoch zwischen Görlitz und Bautzen von 7 bis 0 Uhr nicht befahrbar. Der Tunnel Königshainer Berge wird in diesem Zeitraum in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Das kündigte die Autobahn GmbH am Dienstag an.