Achtung Autofahrer: Auf der A 4 geht nach Unfällen zwischen Dresden und Wilsdruff nichts mehr

Schwere Unfälle haben am Dienstagmorgen den Verkehr auf der A4 bei Dresden bis auf Weiteres lahmgelegt. Beide Fahrtrichtungen sind voll gesperrt, der Verkehr staut sich kilometerlang. Betroffen ist auch der Tunnel auf der A 17.

Dresden.

Von der Fahrerkabine ist nicht mehr viel übrig: Am Dienstagmorgen ist auf der Autobahn 4 zwischen dem Dreieck Dresden-West und Wilsdruff in Richtung Chemnitz ein Lastwagen in einen vorausfahrenden Lkw gecrasht. Der Unfall ereignete sich gegen 6.20 Uhr in einer Baustelle. Der linke und mittlere Fahrstreifen sind dadurch blockiert.