ADAC rechnet schon Gründonnerstag mit vollen Straßen

Am Karfreitag beginnen in Sachsen die Osterferien - der ADAC rechnet schon an den Tagen davor mit viel Reiseverkehr.

Dresden. Der ADAC rechnet bereits vor Beginn der Osterferien mit deutlich mehr Verkehr in Sachsen. Besonders der kommende Mittwoch und der Gründonnerstag zählen zu den staureichsten Tagen des Jahres, hieß es in einer Mitteilung. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten sich daher auf längere Fahrtzeiten und Verzögerungen einstellen.

Baustellen auf der A4 können für Stau sorgen

Der ADAC nannte drei Abschnitte auf der A4, besonders staugefährdet seien: die Abschnitte Ronneburg bis Chemnitz-Glösa (Richtung Dresden), Dreieck Nossen bis Dresden-West (beide Richtungen) und Weißenberg bis Görlitz (Richtung Görlitz). Hier werde überall gebaut.

Auch auf der A72 zwischen Zwickau-Ost und Zwickau-West könne es sich wegen Bauarbeiten in beide Richtungen stauen. Auf der D8 in Tschechien, der Weiterführung der A17, finden umfangreiche Tunnelreparaturen statt. Betroffen ist die Fahrtrichtung von Deutschland nach Tschechien.

Starker Rückreiseverkehr am Ostermontag

Am Ostermontag erwartet der ADAC starken Rückreiseverkehr. Vor allem am Nachmittag und Abend sind Staus auf Autobahnen und Bundesstraßen nicht auszuschließen – insbesondere auf der A4 Richtung Westen sowie auf der A14 Richtung Leipzig. Der ADAC empfahl möglichst frühmorgens oder spätabends zu reisen, um den Hauptverkehrszeiten zu entgehen.

Die Osterferien beginnen in Sachsen am Karfreitag (18. April) und enden am 25. April. (dpa)