Adventskranz geht in Flammen auf: Mieterin gerettet

Dresden.

Ein Adventskranz ist in der Nacht zum Donnerstag im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Dresden in Brand geraten. Die Mieterin hatte die Feuerwehr gerufen, weil sich Rauch in ihrer Wohnung und im Treppenhaus verbreitet hatte, wie die Feuerwehr Dresden am Donnerstag mitteilte. Die Brandbekämpfer löschten demnach das Feuer, belüfteten die Wohnung und brachten die Frau in Sicherheit. Der Rettungsdienst versorgte sie. Die Feuerwehr Dresden warnt besonders in der Weihnachtszeit vor einer erhöhten Brandgefahr: Kerzen sollten nur unter Aufsicht brennen. (dpa)