Ärzte verzeichnen kaum Nachfrage nach Covid-Auffrischimpfung

Seit Wochenbeginn gibt es einen angepassten Corona-Impfstoff. Die Auffrischimpfung wird etwa Älteren ab 60 Jahren empfohlen. Doch bei Corona haben sich die Sachsen im bundesweiten Vergleich bisher als Impfmuffel erwiesen.

Dresden.

Nach dem Start in die neue Corona-Impfsaison verzeichnen Sachsens Kassenärzte bislang nur wenige Anfragen. In den Praxen gebe es keine gesteigerte Nachfrage nach Coronaimpfungen, sagte der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung, Klaus Heckemann, der Deutschen Presse-Agentur. "Der Impfstoff steht in ausreichenden Mengen zur Verfügung."