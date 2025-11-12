Ärztekammer: Konsum von Zucker muss reduziert werden

Wer viel Zucker isst und trinkt, kann davon nicht nur dicker werden, sondern auch krank. Die Landesärztekammer fordert nun politische Maßnahmen.

Dresden. Ärzte und Ärztinnen aus Sachsen haben eine Zuckersteuer und ein Verbot von Werbung für stark zuckerhaltige Produkte gefordert. Studien zeigten, dass dadurch der Konsum ungesunder Lebensmittel reduziert und die gesundheitliche Entwicklung geschützt wird, teilte die Sächsische Landesärztekammer mit. Jene Steuer und das Werbeverbot müssten von der Bundesregierung eingeführt werden.

Zu viel Zucker führe zu Adipositas, Diabetes Typ 2, Karies und Fettlebererkrankung, hieß es. In Ländern wie Großbritannien und Mexiko habe sich gezeigt, dass eine Zuckersteuer und ein Werbeverbot wirkten. (dpa)