AfD-Chef Chrupalla: Mein Platz ist im Bund

Berlin.

Neun Monate vor der Landtagswahl in Sachsen hat AfD-Chef Tino Chrupalla klargestellt, in der Bundespolitik bleiben zu wollen. Der 48-Jährige bezog sich am Mittwoch auf Medienberichte über einen möglichen Wechsel als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten nach Dresden. Dazu erklärte Chrupalla am Mittwoch: "Sowohl in parlamentarischer als auch parteipolitischer Hinsicht habe ich auf der Bundesebene der Alternative für Deutschland noch viele Pläne. Diese möchte ich in den nächsten Jahren verwirklichen."