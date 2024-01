AfD-Fraktion will Reiten auf allen Waldwegen erlauben

Dresden.

Die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag will das Waldgesetz reformieren und das Reiten dort auf allen Wegen erlauben. Einen entsprechenden Gesetzentwurf stellte die Fraktion am Donnerstag vor. "Sachsen ist eins von vier Bundesländern, in denen das Reiten im Wald eingeschränkt ist. Im Freistaat müssen mit großem Bürokratie- Aufwand Reitwege extra ausgewiesen werden", erklärte der Abgeordnete René Hein. Diese Praxis belaste die Verwaltung und werde von Pferdefreunden zu Recht als Schikane kritisiert. "Aus diesem Grund sprechen wir uns für eine Liberalisierung der Reitwegeregelung aus. Im Waldgesetz sollte dazu schlicht und einfach der folgende Absatz verankert werden: "Das Reiten im Wald ist auf Straßen und geeigneten Wegen gestattet." (dpa)