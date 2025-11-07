Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die AfD sei längst das "Sprachrohr Moskaus", so Huber. (Archivbild)
Die AfD sei längst das "Sprachrohr Moskaus", so Huber. (Archivbild) Bild: Peter Kneffel/dpa
Die AfD sei längst das "Sprachrohr Moskaus", so Huber. (Archivbild)
Die AfD sei längst das "Sprachrohr Moskaus", so Huber. (Archivbild) Bild: Peter Kneffel/dpa
Sachsen
AfD-Russlandreise: CSU spricht von Landesverrat
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die AfD schickt eine Delegation zu einer Konferenz in Sotschi. CDU und CSU werfen der Partei Nähe zum Kreml und Demokratiefeindlichkeit vor.

Berlin.

Die geplante Russlandreise mehrerer AfD-Politiker stößt auf scharfe Kritik. CSU-Generalsekretär Martin Huber wirft der Partei Landesverrat vor. "AfD-Abgeordnete fahren nach Russland, um mit dem Kreml über die Durchsetzung russischer Interessen zu sprechen. Das ist Landesverrat", sagte er dem "Handelsblatt". 

Die AfD sei längst das "Sprachrohr Moskaus", so Huber. "Wer sich von Putins Schergen seine Politik diktieren lässt, ist kein Patriot, sondern eine Marionette und Risiko für unser Land."

Auch CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter reagierte empört. Russland sei ein "Terrorstaat"; die AfD-Politiker machten sich mit ihrer Reise bewusst zum Instrument im hybriden Krieg gegen Deutschland und Europa. Russland unterstütze gezielt den "Aufbau von Kreml-Parteien wie der AfD", um die deutsche Demokratie zu schwächen, sagte er dem "Handelsblatt".

Reise zur Konferenz in Sotschi

Konkret geht es um eine geplante Reise der Bundestagsabgeordneten Steffen Kotré und Rainer Rothfuß, Sachsens AfD-Landeschefs Jörg Urban und des Europaabgeordneten Hans Neuhoff zur Konferenz der sogenannten Brics-Staaten im russischen Schwarzmeerort Sotschi. 

Die AfD-Bundestagsfraktion steht hinter der Reise und übernimmt laut einem Sprecher auch die Kosten. Ziel sei es, Gesprächskanäle nach Russland offenzuhalten – analog zu den bestehenden Kontakten zu US-Republikanern und dem Umfeld von US-Präsident Donald Trump. 

Kiesewetter zu Prüfverfahren: "Genügend Anhaltspunkte dafür sehe ich jedoch ganz klar." (Archivbild)
Kiesewetter zu Prüfverfahren: "Genügend Anhaltspunkte dafür sehe ich jedoch ganz klar." (Archivbild) Bild: Monika Skolimowska/dpa
Kiesewetter zu Prüfverfahren: "Genügend Anhaltspunkte dafür sehe ich jedoch ganz klar." (Archivbild)
Kiesewetter zu Prüfverfahren: "Genügend Anhaltspunkte dafür sehe ich jedoch ganz klar." (Archivbild) Bild: Monika Skolimowska/dpa

Kiesewetter hält es für besonders problematisch, dass Parteispitze und Fraktionsführung die Reise offenbar mittrügen. Er forderte ein Überprüfungsverfahren als Vorstufe zu einem möglichen Parteiverbotsverfahren. "Genügend Anhaltspunkte dafür sehe ich jedoch ganz klar", so Kiesewetter. Über ein konkretes Verbot könne nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:04 Uhr
2 min.
Mehr Hilfe für Betroffene – Beratungsnetz in Sachsen wächst
Die beiden neuen Beratungsstellen sollen Betroffenen Schutz und Hilfe bieten. (Symbolbild)
Das Hilfenetz für Betroffene sexualisierter Gewalt in Sachsen wird größer. Sozialministerin Petra Köpping sieht weiter großen Handlungsbedarf. Wo die neuen Anlaufstellen zu finden sind.
12:00 Uhr
3 min.
„Die Wolke“ von Oberreichenbach 1996: Eine Frau macht das Neuberin-Museum zum Kino
Annette Viertel macht das Neuberin-Museum zum Kino. Mit drei ihrer Arthouse-Produktionen, die sie für den Kurzfilm-Abend aus der Schublade holt.
Filmerin und Reichenbach-Rückkehrerin Annette Viertel spielt drei ihrer Arthouse-Filme. Filme, in denen „ich zeigen will, ganz tief drinnen ist der Mensch unverletzbar“.
Gerd Möckel
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
17:13 Uhr
4 min.
AfD pfeift Politiker zurück: Kein Treffen mit Medwedew
Der AfD-Abgeordnete Rainer Rothfuß war nach eigenen Angaben schon vor einem Jahr bei einem Treffen in Russland mit Anwesenheit Medwedews. (Archivbild)
AfD-Abgeordnete reisen zu einer Konferenz nach Russland. Ein Treffen mit Ex-Präsident Medwedew soll es dabei aber nicht geben, wird umgehend versichert.
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
20.10.2025
5 min.
Trump will Frontverlauf in Ukraine einfrieren - Kreml bremst
US-Präsident Donald Trump spricht sich für ein Einfrieren des Frontverlaufs aus.
Schon bald wollen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin in Budapest erneut über ein Ende des Krieges in der Ukraine sprechen. Der Kreml betont aber, dass dafür noch viele Fragen zu klären seien.
Mehr Artikel