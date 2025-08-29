Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die AfD im Sächsischen Landtag will die Deutschlandfahne vor jeder öffentlichen Schule wehen sehen.
Die AfD im Sächsischen Landtag will die Deutschlandfahne vor jeder öffentlichen Schule wehen sehen.
Sachsen
AfD will Deutschland-Fahne vor jeder öffentlichen Schule
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsen Schulen haben Probleme wie Lehrermangel und Unterrichtsausfall. Die AfD sieht ein weiteres Problem - die Deutschlandfahne fehlt.

Dresden.

Die AfD will vor jeder öffentlichen Schule in Sachsen die Deutschlandfahne wehen sehen. In fast jedem Land der Welt zeige man mit Stolz die eigene Flagge – und zwar nicht nur zur Fußballweltmeisterschaft, erklärte Partei- und Fraktionschef Jörg Urban. Deutschland müsse zu einem solchen normalen Umgang mit seiner Fahne zurückfinden. Deshalb werde die AfD weiter Anträge zur Beflaggung öffentlicher Gebäude stellen. Urban kündigte einen solchen Antrag für Schulen an. 

AfD schlägt Moped Simson als immaterielles Kulturerbe vor

Zudem will die AfD-Fraktion im Landtag das DDR-Moped Simson als immaterielles Kulturerbe vorschlagen. "Die Simson ist nicht nur ein Moped. Sie ist ein Symbol für die ostdeutsche Kultur, für Freiheit, Unabhängigkeit und Jugend", erklärte der Parlamentarier Mike Moncsek. Es begeistere ihn immer wieder aufs Neue, wie viele junge Menschen dieses Erbe aus DDR-Zeiten weitertrügen. Gerade in ländlichen Regionen habe die Simson bis heute Kultstatus. (dpa)

