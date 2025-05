AfD will mehr Geld für Musikschulen

Musikschulen stehen nicht nur in Sachsen unter einem starken Kostendruck. Die AfD befürchtet, dass schon bald nur noch Besserverdiener ihre Kinder in den Unterricht schicken können.

Dresden.

Die AfD will in den Verhandlungen zum Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 2026 mehr Geld für die Musikschulen in Sachsen herausschlagen. Man werde eine Verdoppelung der Mittel auf rund 15,7 Millionen Euro pro Jahr beantragen, teilte die Fraktion mit.