Agentur will neue Verfahren zur Rohstoffgewinnung finden

Die Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprin-d) will die Entwicklung von Verfahren zur Gewinnung von Rohstoffen aus Abfall- und Reststoffen und deren Weiterverarbeitung fördern. Dazu hat die Bundesagentur einen Wettbewerb ausgeschrieben, in dessen Rahmen bis zu acht Entwickler-Teams insgesamt 40 Millionen Euro erhalten sollen. Das teilte die Agentur am Donnerstag in Leipzig mit. Bislang beruhe die Produktion größtenteils auf neu geförderten Rohstoffen. Damit gingen erhebliche Belastungen für die Umwelt und die Gesellschaft einher.

Die Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft, in der lokale Abfall- und Reststoffströme wiederverwendet werden, könne eine nachhaltigere und resilientere Produktion ermöglichen, hieß es. So soll eine komplett geschlossene, nachhaltige, umweltfreundliche und gegenüber Marktschwankungen robuste Kreislaufwirtschaft entstehen.

Die Teams werden von einer Expertenjury der Sprin-d ausgewählt. Die Agentur will die Teams während der dreijährigen Wettbewerbslaufzeit begleiten, beraten und mit weiteren Expertinnen und Experten vernetzen. Der Beginn des Wettbewerbs ist für den 1. November 2023 geplant. Bewerbungsschluss ist der 17. September.

Das Team der Sprin-d ist im Auftrag von Bundesbildungs- und Bundeswirtschaftsministerium auf der Suche nach neuen Technologien, die das Leben grundlegend verändern könnten - so wie beispielsweise in den vergangenen Jahrzehnten das Internet. Eine solche Entwicklung wird als Sprunginnovation bezeichnet. Das Budget der Agentur ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen: Während 2021 im Bundeshaushalt erst rund 47 Millionen Euro für die Agentur vorgesehen waren, sind es 2023 bereits mehr als 171 Millionen Euro. (dpa)