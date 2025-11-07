Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Agra-Brücke bei Leipzig wird unter die Lupe genommen. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Die Brücke besteht wie die eingestürzte Carolabrücke aus Hennigsdorfer Spannstahl. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Die Brücke besteht wie die eingestürzte Carolabrücke aus Hennigsdorfer Spannstahl. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Agra-Brücke bei Leipzig wird genauer untersucht
Wie steht es um die Agra-Brücke südlich von Leipzig? Das wird ab heute untersucht. Worauf sich Autofahrer deswegen einstellen müssen.

Leipzig.

Die Agra-Brücke südlich von Leipzig wird ab heute einer genaueren Überprüfung unterzogen. Das Bauwerk aus den 1970er Jahren ist aus Hennigsdorfer Spannstahl errichtet, jenem Material, das auch bei der eingestürzten Carolabrücke in Dresden verwendet worden war. Die Untersuchung solle zeigen, in welchem Zustand sich die Brückenkonstruktion befindet, teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen. Statt zwei Spuren wird nur eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung stehen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich zehn Tage dauern. 

Um die Spannbetonbrücke, über die die Bundesstraße 2 verläuft, gibt es schon seit vielen Jahren Diskussionen. Sie gilt als baufällig. Schon lange darf sie nur mit Tempo 60 befahren werden. Zugleich ist sie ein Nadelöhr für den Verkehr, der aus südlicher Richtung nach Leipzig einfährt.

Laut Landesamt wird an der Brücke an fünf Stellen der Fahrbahnbelag geöffnet, um den darunterliegenden Beton über den Stützen freizulegen. Von den Spanngliedern, Mörtel und Beton werden Proben im Labor untersucht. Die Ergebnisse werden zum Jahresende erwartet. (dpa)

