Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Berlin ging die Polizei gegen 21 Verdächtige vor. (Symbolbild)
In Berlin ging die Polizei gegen 21 Verdächtige vor. (Symbolbild) Bild: Carsten Rehder/dpa
In Berlin ging die Polizei gegen 21 Verdächtige vor. (Symbolbild)
In Berlin ging die Polizei gegen 21 Verdächtige vor. (Symbolbild) Bild: Carsten Rehder/dpa
Sachsen
Aktion gegen Kindesmissbrauch - Razzia bei 317 Verdächtigen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In mehreren ostdeutschen Bundesländern geht die Polizei bei einer Aktionswoche gegen die Verbreitung von Sexvideos mit Kindern und Jugendlichen vor. Hintergrund ist ein neuer Höchststand an Fällen.

Berlin.

Bei einer gemeinsamen Aktionswoche gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist die Polizei in mehreren ostdeutschen Bundesländern und in Berlin gegen Hunderte mutmaßliche Täter vorgegangen. Bei 317 Beschuldigten fanden in dieser Woche Durchsuchungen statt, wie die Berliner Polizei mitteilte. 

Hintergrund der länderübergreifenden Razzia in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und der Bundeshauptstadt sei ein neuer bundesweiter Höchststand an Fällen im vergangenen Jahr, in denen Sexvideos oder Nacktfotos hergestellt, verbreitet, besessen oder erworben wurden.

In Berlin zahlreiche Beweise gesichert

Teil der Aktionswoche sei auch Aufklärung gewesen. Kinder und Jugendliche machten bei der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen beinahe die Hälfte der Tatverdächtigen aus. Die Inhalte würden in sozialen Medien geteilt, ohne die möglichen Folgen zu bedenken.

In Berlin fanden am Donnerstag bei 21 Männern im Alter von 15 bis 74 Jahren Durchsuchungen statt. 47 Mobiltelefone, 48 Computer und Laptops sowie 62 sonstige Gegenstände, darunter auch Festplatten, wurden sichergestellt. Die Auswertung der Beweismittel wie auch die weiteren Ermittlungen dauern an. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
2 min.
Einsatz gegen "Enkeltrick"-Betrüger - 16 Festnahmen
Bei Schwerpunkteinsätzen sind in den vergangenen Wochen und Monaten 16 Verdächtige im Zusammenhang mit dem sogenannten Enkeltrick-Betrug festgenommen worden. (Symbolbild)
Ermittlungsbehörden aus mehreren Ländern sind schwerpunktmäßig gegen "Enkeltrick"-Betrüger vorgegangen. 16 Verdächtige werden festgenommen und drei Callcenter geschlossen.
13.11.2025
2 min.
Durchsuchungen wegen islamistischer Propaganda in Sachsen
Ermittler gehen gegen islamistische Propaganda im Internet vor. (Symbol-Foto)
Mit einer Aktion geht die Polizei bundesweit gegen radikal-islamistische Inhalte im Netz vor. In Sachsen sind vier junge Menschen im Visier der Ermittler. Was ihnen vorgeworfen wird.
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
Mehr Artikel