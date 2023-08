Aktion Mensch und Sozialministerium fördern Inklusion

Dresden.

Die Sozialorganisation Aktion Mensch und Sachsens Sozialministerium fördern gemeinsam die Inklusion im Freistaat. In den kommenden fünf Jahren sollen dafür fünf Millionen Euro fließen, teilte das Ministerium am Donnerstag in Dresden mit. Die Summe wird von beiden Partnern zu gleichen Teilen bereitgestellt und soll dazu dienen, in bis zu fünf Kommunen Angebote für Betroffene zu finanzieren. "Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention erfordert ein breites Bündnis aus Verwaltung und Zivilgesellschaft - genau das wird durch diese Kooperation realisiert", erklärte Sozialministerin Petra Köpping (SPD).