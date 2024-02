Aktivisten streiken gemeinsam mit Personal des Nahverkehrs

Dresden.

Schulterschluss zwischen Klimaaktivisten und dem Personal des öffentlichen Nahverkehrs in Dresden: Die Initiative Fridays for Future (FFF) will am 1. März gemeinsam mit Beschäftigten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Dresden auf die Straße gehen. Unter dem Motto "Wir fahren zusammen" wurde am Dienstag für eine Kundgebung an der Staatskanzlei geworben. Dann soll auch eine Petition an die Politik übergeben werden. Fridays for Future und die Gewerkschaft Verdi forderten gute Arbeitsbedingungen und mehr Personal sowie "Mobilität für alle" und eine Verdopplung des ÖPNV. Die Aktion in Dresden ist Teil eines bundesweiten Aktionstages.