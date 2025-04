Alkoholisierter Motorradfahrer stürzt - schwer verletzt

In einer Kurve stürzt ein Motorradfahrer. Er wird mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Geringswalde.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Sturz im Landkreis Mittelsachsen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam der 34-Jährige in einer Kurve in Geringswalde zu Fall. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Es wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (dpa)