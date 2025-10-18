Alle Ampeln auf Grün? Unfall verursacht 60.000 Euro Schaden

Zwei Transporter krachen an der A72-Abfahrt zusammen – beide Fahrer behaupten: "Grün!". Wer sagt die Wahrheit? Die Polizei sucht Zeugen.

Hartenstein/Zwickau. Der Zusammenstoß zweier Transporter in der Nähe der Autobahn 72 im Kreis Zwickau hat einen Schaden in Höhe von 60.000 Euro verursacht. Menschen wurden nicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall am Freitag an einer Ampel unmittelbar an der Autobahnabfahrt Hartenstein. Die Unfallursache ist unklar. Beide Fahrer gaben laut Polizei an, die Ampel bei Grün passiert zu haben.

Ein 62-Jähriger hatte mit seinem Transporter von der Autobahn kommend links abbiegen wollen. Er stieß mit dem Fahrzeug eines 23-Jährigen zusammen, der auf der Straße in Richtung Lichtenstein unterwegs war. Eine Weiterfahrt mit ihren schrottreifen Unfall-Fahrzeugen war für beide unmöglich. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise. (dpa)