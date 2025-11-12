Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Alle „Kaisermania“-Konzerte in Dresden ausverkauft: So kommen Fans jetzt noch an Tickets für Roland Kaiser

Ist auch 2026 wieder in Sachsen unterwegs: Schlager-Superstar Roland Kaiser (73).
Ist auch 2026 wieder in Sachsen unterwegs: Schlager-Superstar Roland Kaiser (73).
Sachsen
Alle „Kaisermania“-Konzerte in Dresden ausverkauft: So kommen Fans jetzt noch an Tickets für Roland Kaiser
Von Patrick Hyslop
Die Kaisermania in Dresden ist Kult - weshalb die Tickets dafür stets ratzfatz weg sind. Auch jetzt wieder. Wie kann man Roland Kaiser dennoch live erleben?

Dresden.

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst: Das war auch das Motto des Kartenvorverkaufs für die Kaisermania 2026 in Dresden. Innerhalb weniger Minuten waren sämtliche Tickets für das Kult-Event rund um Schlager-Superstar Roland Kaiser („Santa Maria“) ausverkauft.

Doch was machen sächsische Kaiser-Fans, die leer ausgingen? Gibt es noch eine Möglichkeit, ihr Idol live on Stage zu erleben? Ja.

Noch Tickets für Schwarzenberg

Wer noch darauf hoffen möchte, irgendwie ein Ticket für die Kaisermania zu ergattern, kann sich via Eventim-Website auf die Warteliste für eines der insgesamt vier Konzerte (31. Juli sowie 1., 7. und 8. August 2026) setzen lassen. Im Freistaat tritt der 73-Jährige zudem am 18. Juli im Rahmen seiner Tour „Roland Kaiser – Das Open Air 2026“ in Schwarzenberg auf. Tickets gibt es aktuell (Stand 9 Uhr) noch für die Kategorie 3 (79,90 Euro).

Und wenn auch das nicht klappt? Dann bleibt etwa noch der offizielle Sekundärmarkt für Tickets, z.B. über die Plattform „Fan Sale“ (gehört zum Eventim-Netzwerk) oder aber man hält die Augen auf: Sind Termine restlos ausverkauft, können gelegentlich Zusatzkonzerte oder weitere Termine vom Veranstalters angekündigt werden.

Hier sollten Fans keine Karten kaufen

Wichtig: Seitens der Kaisermania-Veranstalter wird ausdrücklich vorm Kartenkauf auf Plattformen wie Viagogo, Ticketbande, Ebay oder Kleinanzeigen gewarnt: „Diese Anbieter sind von uns nicht autorisiert und werden von uns nicht mit Karten beliefert. Es kann sich daher nur um Fälschungen oder ungültige Karten handeln, mit denen kein Besuchsrecht zur Veranstaltung erworben wird, man also draußen bleiben muss.“

Sollten alle Stricke reißen und Sie scheuen keine weite(re)n Anreisewege, dann bleiben auch noch andere Kaiser-Konzerttermine im Rahmen von „Das Open Air 2026“, für die es derzeit noch Tickets gibt, etwa in Frankfurt/Oder (12. Juni, ab 79,90 Euro), Halle/Saale (28. Juni, ab 89,90 Euro) oder Erfurt (3. Juli, ab 79,90 Euro). (phy)

