Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans

Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?

Görlitz. Veronika Fischer hatte noch einmal groß auf Tour gehen wollen. So waren im September auch einige Auftritte in Sachsen geplant. Doch die DDR-Schlagerikone hat jetzt alle Auftritte abgesagt, auch den in Bautzen am 7. September, den in Dresden am 16. September, den im Freiberger Tivoli am 20. September und den in Aue im November. Der Grund dafür ist ein trauriger.

Am Dienstagabend teilte die Sängerin auf Facebook ihren Abschied von den großen Bühnen mit - mit einer Textpassage aus einem ihrer Lieder: „Geredet eine ganze Nacht, gedroht gefragt und nachgedacht, und oft doch nur im Kreis gerannt, am Ende ganz schön ausgebrannt, Alles hat seine Zeit, war genug Lust und Streit...“ Weiter schreibt sie dort: „Ich wollte sehr gern mit Euch und meinen wunderbaren Musikern und Kollegen die letzten großen Konzerte meines Lebens feiern! Es ist mir nicht vergönnt!“ Ihre Stimme spiele nicht mehr mit,. „Der Körper zeigt mir Grenzen. Ich muss es akzeptieren.“

So verabschiedet sich Veronika Fischer von ihren Fans

Playback aufzutreten, kommt für die Sängerin nicht in Frage. Deshalb sei sie gezwungen, ihren Fans „schweren Herzens schon eher Ade zu sagen“, teilte sie weiter mit. Einen Nachholtermin für die abgesagten Konzerte wird es wohl nicht geben: „Nach 55 Jahren Bühnenarbeit mit Band verabschiede ich mich bei Euch von den großen Bühnen, danke für die Treue über so viele Jahre und ich bin ebenfalls dankbar für so viele wunderbare Momente!“, erklärte Veronika Fischer - und stellt damit klar, dass dieser Abschied wohl endgültig sein dürfte. Hassel-Music teilte zudem mit: „Es wird keine Ersatztermine geben. Die Tickets können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden.“

„Danke für die Tränen“: So reagieren die Fans auf den Abschied

Die Fans sind deshalb in Sorge. „Was soll man da sagen, außer gute Besserung“, kommentiert einer. „Dass es keine neuen Termine geben wird, lässt nichts Gutes ahnen. Halte durch!“ Ein anderer schreibt: „... wunderschöne Erinnerungen bleiben für immer durch Ihre tiefgehenden Songs...sie erzählen Geschichten unserer Zeit!“ Un dein Dritter kommentiert: „Liebe Vroni, danke für die Tränen, die mir deine Lieder bescherten, danke für die Freude die ich beim hören verspürte, danke für alles.“

Zeitweise erfolgreichste Interpretin in der DDR

Die 74 Jahre alte Sängerin hatte in der DDR zu den bekanntesten und beliebtesten Frontfrauen gehört. Ihre Karriere begann in Bands wie der Stern-Combo Meißen und Panta Rhei, bevor sie 1974 ihre eigene Formation „Veronika Fischer & Band“ gründete. Mit Hits wie „Auf der Wiese“ und „Dass ich eine Schneeflocke wär“ sowie mehreren erfolgreichen Alben erlangte sie große Popularität. Ihr erstes Solo-Album erschien 1975. Mit „In jener Nacht“ belegte sie auch den ersten Platz der Jahreshitparade. Ihre folgenden Amiga-Platten verkauften sich mehr als 1,5 Millionen Mal, sodass Fischer zur erfolgreichsten Interpretin der DDR avancierte.

In den Westen geflohen

1981 kehrte Veronika Fischer der DDR dann allerdings den Rücken und siedelte in die BRD über, nachdem ihr Hauskomponist Franz Bartzsch und ihr damaliger ungarischer Ehemann Lászlo Kleber ebenfalls die DDR verlassen hatten. Es folgten weitere Alben, aber Veronika Fischer konnte in Westdeutschland nicht an den Erfolg anknüpfen, den sie in der DDR hatte. 1983 nahm sie an der bundesdeutschen Vorentscheidung zum „Eurovision Song Contest“ teil. Ihr Titel „Unendlich weit“ erreichte den elften und damit vorletzten Platz. Achtungserfolge brachten zwar später Titel wie „Am Abend vor dem Sturm“, „Ein Gefühl wie das Leben“ und „Du willst deinen Spaß“. Aber erst nach der Wende, als vor allem ihre Fans im Osten ihr wieder zujubelten und auch neue Alben zu schätzen wussten, ging ihr Stern wieder auf. Zuletzt brachte sie 2018 ihre CD „Woher wohin“ und ihre gleichnamig betitelte Biografie heraus.

So rechnete Veronika Fischer mit der DDR ab

In diesem Buch beschreibt sie vor allem ihr von Ruhm und Rückschlägen geprägtes Leben vor dem Mauerfall. Schnell nahm ihre Karriere an Fahrt auf:. „Wir waren in dieser Zeit keinen Tag faul ... alles schien möglich.“ Aber: „Als Star wohnte ich in einer Ofenheizungswohnung und wusch mich am Waschbecken in der Küche.“ Und: „Zugleich erwartete man von mir, dass ich mich gesellschaftlich engagiere. Kein falsches Wort, kein Wort zu viel oder zu wenig.“ Auch die Stasi sei ihr auf Schritt und Tritt gefolgt, sogar nach dem Mauerfall noch, wie sie später in ihrer dicken Akte habe lesen können. Und: „Ich musste lernen, dass meine Arbeit in meinem Land finanziell kaum Anerkennung fand.“ Pro Schallplatte bekam sie etwa 6000 Mark - völlig unabhängig von den Verkaufszahlen. Wäre sie mit nur 1,50 Mark an jeder verkauften Platte beteiligt gewesen, wären das bei 1,5 Millionen Stück, die allein in der DDR verkauft wurden, 2,25 Millionen Mark gewesen, rechnet sie vor. „Um dieses Geld hat der Staat mich betrogen.“

Fischer: Ich wollte kein Politikum sein

Später resümierte Fischer über ihr Leben: „Für den Osten bin ich die Sängerin von „.. dass ich eine Schneeflocke wär“, „Blues von der letzten Gelegenheit“, „Auf der Wiese“. ... Im Westteil dagegen von „Sehnsucht nach Wärme“, „Ein Gefühl wie das Leben.“ Ich verstand mich immer als Musikerin, unterlag als Sängerin jedoch fortwährend politischen Zwängen. Osten - Westen, Westen - Osten. Ich habe diese Trennung in mir nie zulassen wollen. Ich wollte kein Politikum sein.“(juerg)