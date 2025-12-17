MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Alle Rettungsversuche in der Sächsischen Schweiz bislang vergeblich: Wo ist Hund Baldur?

Höhlenretter der Bergwacht Sachsen haben sich auf der Suche nach Jagdterrier Baldur in der Sächsischen Schweiz vorsichtig Meter für Meter in einen Dachsbau vorgegraben - leider vergeblich.
Höhlenretter der Bergwacht Sachsen haben sich auf der Suche nach Jagdterrier Baldur in der Sächsischen Schweiz vorsichtig Meter für Meter in einen Dachsbau vorgegraben - leider vergeblich. Bild: Marko Förster
Mit diesem Foto bittet die Bergwacht Sachsen auf Facebook um Hinweise zu Jagdhund Baldur.
Mit diesem Foto bittet die Bergwacht Sachsen auf Facebook um Hinweise zu Jagdhund Baldur. Bild: Screenshot/Facebook/Bergwacht Sachsen/privat
Die Höhlenretter fanden in dem Dachsbau nur die Weste mit dem GPS-Sender, die Baldur getragen hatte.
Die Höhlenretter fanden in dem Dachsbau nur die Weste mit dem GPS-Sender, die Baldur getragen hatte. Bild: Marko Förster
Höhlenretter der Bergwacht Sachsen haben sich auf der Suche nach Jagdterrier Baldur in der Sächsischen Schweiz vorsichtig Meter für Meter in einen Dachsbau vorgegraben - leider vergeblich.
Höhlenretter der Bergwacht Sachsen haben sich auf der Suche nach Jagdterrier Baldur in der Sächsischen Schweiz vorsichtig Meter für Meter in einen Dachsbau vorgegraben - leider vergeblich. Bild: Marko Förster
Mit diesem Foto bittet die Bergwacht Sachsen auf Facebook um Hinweise zu Jagdhund Baldur.
Mit diesem Foto bittet die Bergwacht Sachsen auf Facebook um Hinweise zu Jagdhund Baldur. Bild: Screenshot/Facebook/Bergwacht Sachsen/privat
Die Höhlenretter fanden in dem Dachsbau nur die Weste mit dem GPS-Sender, die Baldur getragen hatte.
Die Höhlenretter fanden in dem Dachsbau nur die Weste mit dem GPS-Sender, die Baldur getragen hatte. Bild: Marko Förster
Sachsen
Alle Rettungsversuche in der Sächsischen Schweiz bislang vergeblich: Wo ist Hund Baldur?
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bergwacht Sachsen hat stundenlang nach ihm gegraben. Auch mit einem Spürhund wurde in der Sächsischen Schweiz nach ihm gesucht. Doch Jagdhund Baldur bleibt verschwunden.

Bad Gottleuba.

Jagdhund Baldur von der Erashöhe wird schon seit Freitag vermisst. Nach einer Treibjagd in der Sächsischen Schweiz nahe Hellendorf kehrte er im Gegensatz zur Jagdterrier-Hündin Urda nicht zu seinem Herrchen zurück. Da vermutet wurde, dass Baldur in einem engen Dachsbau unter Felsblöcken feststecken könnte, wurde am Samstagvormittag die Dresdner Rettungsleitstelle alarmiert, um ihn zu befreien.

Mit diesem Foto bittet die Bergwacht Sachsen auf Facebook um Hinweise zu Jagdhund Baldur.
Mit diesem Foto bittet die Bergwacht Sachsen auf Facebook um Hinweise zu Jagdhund Baldur. Bild: Screenshot/Facebook/Bergwacht Sachsen/privat
Mit diesem Foto bittet die Bergwacht Sachsen auf Facebook um Hinweise zu Jagdhund Baldur.
Mit diesem Foto bittet die Bergwacht Sachsen auf Facebook um Hinweise zu Jagdhund Baldur. Bild: Screenshot/Facebook/Bergwacht Sachsen/privat

Acht ausgebildete Höhlenretter haben gegraben

Acht ausgebildete Höhlenretter des Deutschen Rote Kreuzes (DRK) rückten daraufhin mit ihrer Spezialausrüstung aus. Die Helfer versuchten alles, gruben stundenlang vorsichtig zwei Eingänge des Dachsbaus auf, um weiter in die Höhle vorzudringen. Mit einer kleinen Endoskopkamera untersuchten sie schließlich die extrem schmalen Gänge, die für Menschen unpassierbar sind – zunächst jedoch ohne Hinweis auf den Verbleib des Jagdhundes. Erst im dritten, etwas geräumigeren Eingang entdeckten sie schließlich etwas Leuchtendes, das auf Baldur hindeutete. Um an diese Stelle zu gelangen, mussten die Retter allerdings erst noch mit Bohrhammer, Spaltkeilen, langen Meißeln und Fäusteln unter sehr beengten Verhältnissen schwere Felsblöcke zertrümmern, die den Weg versperrten.

Nach stundenlanger harter Arbeit nur zwei Westen gefunden

Mit Seilen und Schlingen gelang es den Höhlenrettern schließlich, die Gesteinsbrocken aus dem engen und stark abfallenden Gang herauszuziehen. Nach vier Stunden harter Arbeit erreichten sie letztlich die leuchtende Stelle - und mussten feststellen: Es handelt sich nur um die beiden mit GPS-Sendern bestückten Westen, die Baldur und Urda bei der Treibjagd zum Schutz vor Wildschweinangriffen getragen hatten. In dem Bau müssen die beiden Jagdhunde diese Westen an einer Engstelle abgestreift haben, um weiter voranzukommen. Von Baldur selbst aber war nichts zu sehen.

Die Höhlenretter fanden in dem Dachsbau nur die Weste mit dem GPS-Sender, die Baldur getragen hatte.
Die Höhlenretter fanden in dem Dachsbau nur die Weste mit dem GPS-Sender, die Baldur getragen hatte. Bild: Marko Förster
Die Höhlenretter fanden in dem Dachsbau nur die Weste mit dem GPS-Sender, die Baldur getragen hatte.
Die Höhlenretter fanden in dem Dachsbau nur die Weste mit dem GPS-Sender, die Baldur getragen hatte. Bild: Marko Förster

Herrchen Helge Rübartsch: Muss das Gebiet verlassen haben

Sein Herrchen Helge Rübartsch, der Vorsitzender des Deutschen Jagdhunde-Clubs ist, vermutet wegen der Lage der aufgefundenen Westen, dass Baldur sogar noch vor Urda aus dem Dachsbau wieder herausgekrochen sein muss. „Ich denke nicht, dass er noch irgendwo in dieser Höhle steckt, sonst hätten wir ihn winseln oder bellen gehört“, sagte Rübartsch am Dienstagmorgen auf Anfrage der „Freien Presse“. „Und selbst wenn er in einem vertikalen Gang einige Meter tief abgestürzt wäre, hätte er noch einen Laut von sich gegeben.“

Wildkameras installiert

Falls Baldur doch noch wieder auftauchen sollte, sind an dem Dachsbau und auf dem Parkplatz, wo das Auto von Rübartsch stand, mit Unterstützung von Revierförster Christian Schmidt inzwischen vorsichtshalber Wildkameras installiert worden. „Bis auf ein paar Füchse ist da aber bislang nichts vorbeigehuscht“, sagt Rübartsch. Er geht davon aus, dass Baldur längst in einem anderen Gebiet unterwegs ist. Am Montag hat Rübartsch deshalb jetzt mit einem Schweißhundeführer stundenlang das umliegende Waldgebiet durchkämmt. „Diese Suche blieb aber ebenfalls erfolglos“, sagte er der „Freien Presse“.

Herrchen hofft noch auf Hinweise

Die Hoffnung hat Rübartsch trotzdem noch nicht aufgegeben. Baldur ist neuneinhalb Jahre alt, ein erfahrener Jagdhund. „Vielleicht hat er ja einem anderen Wildtier nachgestellt und ist inzwischen von jemandem aufgegriffen worden“, sagt Rübartsch. Da er die Weste abgestreift habe, trage Baldur kein Halsband. Er sei also nicht sofort jemandem zuzuordnen. „Vielleicht kümmert sich ja jemand um ihn oder hat ihn zumindest gesehen.“ Hinweise zum Aufenthaltsort von Baldur werden unter der Rufnummer 01707333107 erbeten. (juerg)

 
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
12.12.2025
4 min.
Drama in Geburtsklinik an Grenze zu Sachsen: Zwei Babys tot
In der Geburtsklinik Litoměřice (Leitmeritz) unweit der Grenze zu Sachsen ermittelt derzeit die Polizei, nachdem dort zwei Neugeborene innerhalb eines Tages starben.
Die Geburtsklinik im tschechischen Litoměřice (Leitmeritz) verspricht modernste Versorgung. Doch jetzt mussten binnen 24 Stunden vier Neugeborene reanimiert werden, zwei davon starben.
Jürgen Becker
12.12.2025
3 min.
Stinkender Mist vor Lidl in Dresden – geht es um die Butterpreise?
„Lidl lohnt sich - außer Du bist Landwirt!“ steht auf einem Protestplakat.
In der Nacht auf Freitag haben womöglich Landwirte gegen die Preispolitik von Discountern protestiert.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel