Alle Rettungsversuche in der Sächsischen Schweiz bislang vergeblich: Wo ist Hund Baldur?

Die Bergwacht Sachsen hat stundenlang nach ihm gegraben. Auch mit einem Spürhund wurde in der Sächsischen Schweiz nach ihm gesucht. Doch Jagdhund Baldur bleibt verschwunden.

Bad Gottleuba. Jagdhund Baldur von der Erashöhe wird schon seit Freitag vermisst. Nach einer Treibjagd in der Sächsischen Schweiz nahe Hellendorf kehrte er im Gegensatz zur Jagdterrier-Hündin Urda nicht zu seinem Herrchen zurück. Da vermutet wurde, dass Baldur in einem engen Dachsbau unter Felsblöcken feststecken könnte, wurde am Samstagvormittag die Dresdner Rettungsleitstelle alarmiert, um ihn zu befreien.

Mit diesem Foto bittet die Bergwacht Sachsen auf Facebook um Hinweise zu Jagdhund Baldur. Bild: Screenshot/Facebook/Bergwacht Sachsen/privat Mit diesem Foto bittet die Bergwacht Sachsen auf Facebook um Hinweise zu Jagdhund Baldur. Bild: Screenshot/Facebook/Bergwacht Sachsen/privat

Acht ausgebildete Höhlenretter haben gegraben

Acht ausgebildete Höhlenretter des Deutschen Rote Kreuzes (DRK) rückten daraufhin mit ihrer Spezialausrüstung aus. Die Helfer versuchten alles, gruben stundenlang vorsichtig zwei Eingänge des Dachsbaus auf, um weiter in die Höhle vorzudringen. Mit einer kleinen Endoskopkamera untersuchten sie schließlich die extrem schmalen Gänge, die für Menschen unpassierbar sind – zunächst jedoch ohne Hinweis auf den Verbleib des Jagdhundes. Erst im dritten, etwas geräumigeren Eingang entdeckten sie schließlich etwas Leuchtendes, das auf Baldur hindeutete. Um an diese Stelle zu gelangen, mussten die Retter allerdings erst noch mit Bohrhammer, Spaltkeilen, langen Meißeln und Fäusteln unter sehr beengten Verhältnissen schwere Felsblöcke zertrümmern, die den Weg versperrten.

Nach stundenlanger harter Arbeit nur zwei Westen gefunden

Mit Seilen und Schlingen gelang es den Höhlenrettern schließlich, die Gesteinsbrocken aus dem engen und stark abfallenden Gang herauszuziehen. Nach vier Stunden harter Arbeit erreichten sie letztlich die leuchtende Stelle - und mussten feststellen: Es handelt sich nur um die beiden mit GPS-Sendern bestückten Westen, die Baldur und Urda bei der Treibjagd zum Schutz vor Wildschweinangriffen getragen hatten. In dem Bau müssen die beiden Jagdhunde diese Westen an einer Engstelle abgestreift haben, um weiter voranzukommen. Von Baldur selbst aber war nichts zu sehen.

Die Höhlenretter fanden in dem Dachsbau nur die Weste mit dem GPS-Sender, die Baldur getragen hatte. Bild: Marko Förster Die Höhlenretter fanden in dem Dachsbau nur die Weste mit dem GPS-Sender, die Baldur getragen hatte. Bild: Marko Förster

Herrchen Helge Rübartsch: Muss das Gebiet verlassen haben

Sein Herrchen Helge Rübartsch, der Vorsitzender des Deutschen Jagdhunde-Clubs ist, vermutet wegen der Lage der aufgefundenen Westen, dass Baldur sogar noch vor Urda aus dem Dachsbau wieder herausgekrochen sein muss. „Ich denke nicht, dass er noch irgendwo in dieser Höhle steckt, sonst hätten wir ihn winseln oder bellen gehört“, sagte Rübartsch am Dienstagmorgen auf Anfrage der „Freien Presse“. „Und selbst wenn er in einem vertikalen Gang einige Meter tief abgestürzt wäre, hätte er noch einen Laut von sich gegeben.“

Wildkameras installiert

Falls Baldur doch noch wieder auftauchen sollte, sind an dem Dachsbau und auf dem Parkplatz, wo das Auto von Rübartsch stand, mit Unterstützung von Revierförster Christian Schmidt inzwischen vorsichtshalber Wildkameras installiert worden. „Bis auf ein paar Füchse ist da aber bislang nichts vorbeigehuscht“, sagt Rübartsch. Er geht davon aus, dass Baldur längst in einem anderen Gebiet unterwegs ist. Am Montag hat Rübartsch deshalb jetzt mit einem Schweißhundeführer stundenlang das umliegende Waldgebiet durchkämmt. „Diese Suche blieb aber ebenfalls erfolglos“, sagte er der „Freien Presse“.

Herrchen hofft noch auf Hinweise

Die Hoffnung hat Rübartsch trotzdem noch nicht aufgegeben. Baldur ist neuneinhalb Jahre alt, ein erfahrener Jagdhund. „Vielleicht hat er ja einem anderen Wildtier nachgestellt und ist inzwischen von jemandem aufgegriffen worden“, sagt Rübartsch. Da er die Weste abgestreift habe, trage Baldur kein Halsband. Er sei also nicht sofort jemandem zuzuordnen. „Vielleicht kümmert sich ja jemand um ihn oder hat ihn zumindest gesehen.“ Hinweise zum Aufenthaltsort von Baldur werden unter der Rufnummer 01707333107 erbeten. (juerg)