Altarschrein aus Chemnitzer Stiftskirche für Schau abgebaut

Chemnitz/Meißen.

Ein für die sächsische Geschichte wichtiger Teil des Altaraufsatzes in der Stiftskirche Ebersdorf in Chemnitz wird für einige Monate zum Kunstobjekt. Das Werk eines unbekannten Meisters aus dem 15. Jahrhundert mit drei aus Holz geschnitzten Figuren wurde am Dienstag abgebaut und zunächst ins Landesamt für Denkmalpflege nach Dresden gebracht, in einer Spezialkiste mit doppelter Federung. Dort sollen die 600 Jahre alten und fragilen Skulpturen, deren Farbigkeit verblasst ist, zunächst gereinigt und konserviert werden. "Die letzte Restaurierung liegt 25 Jahre zurück", sagte eine Sprecherin der Behörde.