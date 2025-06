Am Bockwitzer See ist ein neuer Naturlehrpfad entstanden

Vor mehr als drei Jahrzehnten wurde im Tagebau Borna-Ost/Bockwitz noch Braunkohle abgebaut. Heute grasen dort Wasserbüffel, Rinder und Burenziegen. Ein Lehrpfad informiert nun über Weidehaltung.

Belgern.

Am Bockwitzer See kann man sich künftig auf einem Naturlehrpfad über Weidehaltung informieren. Denn dort, wo früher Braunkohle abgebaut wurde, grasen nun Wasserbüffel, Konik-Pferde, Taurus-Rinder oder Burenziegen in einem Naturschutzgebiet. Der Naturlehrpfad umfasse drei verschiedene Varianten eines Rundwegs mit maximal 13 Kilometer Länge, teilte die Landesstiftung Natur und Umwelt mit. Informationstafeln vermitteln den Gästen in Wort und Bild Wissen über eine naturschutzgerechte Beweidung.