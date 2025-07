Ameisen-Invasion: Tapinoma Magnum droht auch in Sachsen mit „Superkolonien“

Es gibt schon 38 Nachweise in Deutschland, drei davon in Sachsen. In Baden-Württemberg legte die aus dem Mittelmeerraum zugewanderte Großen Drüsenameise Strom und Internet lahm und machte einen Spielplatz untauglich. In Sachsen wehren sich Anwohner mit aufgebrühtem Wasser.

Sie sind gekommen, um zu bleiben. Und um sich auszubreiten. In Parks, in Gärten, auf Spielplätzen, unter Gehwegplatten, im Extremfall in oder unter Gebäuden. In der baden-württembergischen Stadt Kehl an der französischen Grenze wurden die nur wenige Millimeter großen Invasoren im Vorjahr zur Plage. Einen Spielplatz untergruben sie so weit,...