Amok-Alarm an Schule in Bischofswerda

An einer Schule in Nordsachsen wurde am Mittwochmorgen Amok-Alarm ausgelöst. Zu den Hintergründen will sich die Polizei aber erst gegen Mittag äußern.

Bischofswerda. Bei der Schule soll es sich Medienberichten zufolge um das Grund- und Oberschulzentrums an der Kirchstraße in Bischofswerda handeln. Ein Polizeisprecher bestätigte auf Anfrage der "Freien Presse", dass dort Amok-Alarm ausgelöst worden sei. Beamte seien im Einsatz. Ein Polizeisprecher sei auf dem Weg dorthin, um die Lage zu sondieren. Erst gegen Mittag werde es Einzelheiten zu dem Alarm und dem Einsatz geben.

Medien berichten über Messerattacke

Unbestätigten Informationen zufolge soll ein Schüler mit einem Messer durch die Schule gerannt und einen anderen Schüler verletzt haben. Anschließend soll er versucht haben, sich selbst anzuzünden, wie Tag24 berichtet. Die Polizei habe das aber verhindern können. Die Schule sei komplett geräumt worden. Die Polizei habe das Gebäude gestürmt.