André Silva verlässt RB Leipzig und geht nach Spanien

RB Leipzig räumt seinen Kader auf. Wechselkandidat André Silva zieht es nicht zu Werder, sondern nach Elche.

Leipzig. André Silva verlässt RB Leipzig und geht zum spanischen Erstliga-Aufsteiger FC Elche. Das gab der Leipziger Verein bekannt. "André hat sich bei RB Leipzig stets professionell und mannschaftsdienlich verhalten. Auch in einer für ihn herausfordernden Phase hat er seine Rolle mit großem Charakter und vorbildlicher Einstellung angenommen", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Einzelheiten zu den Vertragsdetails sind nicht mitgeteilt worden. Dem Vernehmen nach soll die Ablöse 1,5 Millionen Euro hoch sein.

Der 29 Jahre alte Stürmer war im Sommer 2021 für rund 23 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt nach Leipzig gewechselt und absolvierte insgesamt 110 Spiele im RB-Trikot. In der Saison 2023/2024 lief er leihweise für Real Sociedad auf, in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit war er an den SV Werder Bremen verliehen. Richtig durchsetzen konnte sich der Portugiese, der mit den Sachsen 2022 und 2023 den DFB-Pokal gewann, bei keinem Club. (dpa)