Leipzigs Spieler Andre Silva wechselt wohl nach Spanien.
Leipzigs Spieler Andre Silva wechselt wohl nach Spanien. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
André Silva wechselt offenbar nach Spanien statt nach Bremen
RB Leipzig räumt seinen Kader auf. Wechselkandidat André Silva zieht es nicht zu Werder, sondern nach Elche.

Leipzig/Bremen.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat offenbar einen Abnehmer für seinen Stürmer André Silva gefunden. Nach übereinstimmenden Medieninformationen wechselt der Portugiese nach Spanien und schließt sich dem FC Elche an. Zuvor war lange über eine Rückkehr Silvas zum Bundesliga-Konkurrenten Werder Bremen spekuliert worden, an den er in der vergangenen Saison ausgeliehen war.

Für Silva ist eine Ablöse im Bereich von 1,5 Millionen Euro im Gespräch. Vor vier Jahren hatte RB für den früheren portugiesischen Nationalspieler 23 Millionen Euro überwiesen. 

Silva galt schon lange in Leipzig als Verkaufskandidat. Er war 2021 von Eintracht Frankfurt nach Sachsen gewechselt, konnte die hohen Erwartungen aber nie erfüllen. Nach zwei Jahren begann ein zweijährige Leihe, zunächst nach Spanien zu Real Sociedad San Sebastian, dann nach Bremen. Nirgendwo konnte er sich festspielen. So brauchte RB lange, um einen Abnehmer zu finden. (dpa)

