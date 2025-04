Angeblich fehlende Munition war Fehler in der Dokumentation

Meldungen über angeblich verschwundene Munition bei der sächsischen Polizei sorgten für Unruhe. Jetzt hat sich der Fall geklärt. Verschwunden ist nichts, nur die Dokumentation war fehlerhaft.

Dresden.

Bei der sächsischen Polizei fehlt keine Munition. Das ist das Fazit einer Inventur, über die Polizeiinspekteur Petric Kleine den Innenausschuss des Landtages informierte. Im Ergebnis der Ermittlungen habe man eine Buchungsdifferenz von 60.052 Stück Munition festgestellt, die "korrekt beschafft und physisch im Bestand der Polizei vorweisbar" war, aber nicht im elektronischen Nachweissystem. Der vermeintliche Fehlbestand war also lediglich ein Fehler in der Dokumentation. Die Buchungsdifferenzen seien an zwei von zehn Dienststellen ermittelt worden, hieß es.