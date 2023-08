Angebliches Überfall-Opfer soll Tat vorgetäuscht haben

Chemnitz.

Knapp zwei Wochen nach einem angeblichen Überfall auf einen mutmaßlichen Neonazi in Chemnitz ist der Mann selbst in den Fokus der Ermittlungen gerückt. Gegen den 29-Jährigen werde wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Montag mit. Einem zweiten Beschuldigten werde schwere Körperverletzung vorgeworfen. Der "zunächst wahrscheinliche Verdacht für eine politisch motivierte Straftat" habe sich nicht bestätigt. Die Soko LinX hatte die Ermittlungen übernommen.