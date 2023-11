Angreifer soll nach tödlicher Attacke in Psychiatrie

Dresden.

Nach einer tödlichen Messer-Attacke in einer Dresdner Straßenbahn soll der Angreifer in eine Psychiatrie eingewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 33-Jährige an einer schweren psychischen Erkrankung leidet und bei dem Angriff im Sommer schuldunfähig war. Das teilte die Anklagebehörde am Freitag in Dresden mit. Der Mann soll einem 40-Jährigen in der Bahn mit einem Messer mehrfach in den Rücken gestochen haben. Das Opfer starb wenig später im Krankenhaus. Beide Männer sind Somalier.