Angriff auf Fußballfans: Durchsuchungen und Festnahme

Vor dem Stadtderby zweier Leipziger Fußballvereine griffen etwa 30 Menschen rivalisierende Fans an und verletzten einige von ihnen. Nun hat die Staatsanwaltschaft zahlreiche Beschuldigte ermittelt.

Leipzig.

Drei Monate nach einem Angriff auf rivalisierende Fußballfans in Leipzig sind zahlreiche Durchsuchungen durchgeführt worden. Zudem sei Haftbefehl gegen einen 19-Jährigen wegen versuchten Totschlags erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Leipzig mit. Insgesamt waren am Donnerstag 20 Wohnungen durchsucht worden. Ermittelt wird unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall, gefährlicher Körperverletzung sowie versuchten Totschlags.