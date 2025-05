Sachsen 18.05.2025

Angriff in Halle - Was wir wissen und was nicht

Bei einer Attacke in Halle werden drei Menschen verletzt, darunter ein Mädchen. Ein Tatverdächtiger wird festgenommen. Es sind jedoch noch Fragen offen. Halle. In Halle werden bei einem Angriff drei Menschen verletzt, darunter ein elfjähriges Mädchen. Was wir bislang wissen - und was nicht. Was wir wissen Tatort: Der Angriff hat sich vor einem Wohnblock in Halle/Saale in Sachsen-Anhalt ereignet.

Wer sind die Opfer? Drei Menschen wurden verletzt, darunter eine Elfjährige. Sie erlitt leichte Verletzungen, ebenso wie ein 47 Jahre alter Mann. Ein 29-Jähriger wurde laut Polizei schwer verletzt.

Wie wurden sie verletzt? Die Opfer wiesen laut Polizei teilweise Stich- und Schnittverletzungen auf.

Gibt es einen Tatverdächtigen? Ein Tatverdächtiger ist kurze Zeit später festgenommen worden. Bei ihm handelt es sich um einen 46 Jahre alten Mann aus dem Kosovo.

Besteht noch eine Gefahr? Laut dem Polizeisprecher ist die Lage unter Kontrolle. Was wir nicht wissen Die Hintergründe: Dazu wird laut Polizei noch ermittelt. Vor der Attacke wurde der Polizei eine Auseinandersetzung gemeldet. Die "Bild"-Zeitung berichtete, dass dabei die Lautstärke von Kindern Thema war.

Tatwaffe: Auch womit zugestochen wurde, ist laut Polizei noch Teil der Ermittlungen. (dpa)