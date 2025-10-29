Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem Messerangriff in einer Dresdner Straßenbahn sitzt ein 26-Jähriger in Untersuchungshaft. (Symbolfoto)
Nach dem Messerangriff in einer Dresdner Straßenbahn sitzt ein 26-Jähriger in Untersuchungshaft. (Symbolfoto) Bild: Robert Michael/dpa
Nach dem Messerangriff in einer Dresdner Straßenbahn sitzt ein 26-Jähriger in Untersuchungshaft. (Symbolfoto)
Nach dem Messerangriff in einer Dresdner Straßenbahn sitzt ein 26-Jähriger in Untersuchungshaft. (Symbolfoto) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Angriff in Straßenbahn: Verdächtiger in Untersuchungshaft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sonderkommission Rex untersucht den blutigen Streit in Dresden. Beide Beschuldigte sollen dem rechten Spektrum angehören.

Dresden.

Nach dem blutigen Messerangriff in einer Dresdner Straßenbahn am Dienstag sitzt einer der beiden Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden hat das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen den dringend tatverdächtigen 26-jährigen Deutschen erlassen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er einen 35-jährigen Tunesier "mindestens in Verletzungsabsicht" mit einem Messer Stichwunden an Hals und Oberarm zugefügt haben.

Der zweite Tatverdächtige, ein 35-jähriger Deutscher, sei nach der vorläufigen Festnahme freigelassen worden. Nach Auswertung von Zeugenaussagen und Aufnahmen einer Überwachungskamera der Dresdner Verkehrsbetriebe bestehe kein dringender Tatverdacht mehr, so die Staatsanwaltschaft. Gleichwohl werde auch gegen ihn weiter ermittelt.

Soko Rex in Ermittlungen involviert

In die Ermittlungen ist nunmehr auch die auf die rechte Szene spezialisierte Sonderkommission (Soko) Rex des Landeskriminalamts Sachsen involviert, heißt es weiter. Beide Beschuldigte waren in der Vergangenheit mit politisch motivierten Straftaten in Erscheinung getreten und dem rechten Spektrum zuzuordnen, hatte die Polizei mitgeteilt. Die beiden Männer hatten den Angaben nach unter erheblichem Alkoholeinfluss gestanden. Es seien Werte von 2,6 Promille beziehungsweise 3,2 Promille gemessen worden.

Die beiden Männer sollen am Dienstagnachmittag in einer Straßenbahn der Linie 12 mit dem Tunesier in Streit geraten sein. In der Folge war der 35-Jährige mit einem Messer verletzt worden. Der Mann wurde in ein Dresdner Krankenhaus gebracht. In einer vorherigen Mitteilung hatte die Polizei von einem 34-jährigen Tunesier berichtet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
24.10.2025
1 min.
Nächtlicher Streit in Dresden endet mit Messerattacke
Nach einem Streit in Dresden wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. (Symbolbild)
Mitten in der Nacht eskaliert ein Streit: Ein 32-Jähriger wird von einem Bekannten mit einem Messer angegriffen. Viele Fragen bleiben offen.
22:30 Uhr
2 min.
Mann in Straßenbahn mit Messer verletzt - zwei Festnahmen
Beide Tatverdächtige wurden nach dem Angriff in der Straßenbahnlinie 12 festgenommen. (Symbolbild)
Blutiger Streit in der Bahn: Zwei Männer, die der rechten Szene zugeordnet werden, attackieren einen Fahrgast. Der Staatsschutz ermittelt.
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
Mehr Artikel