Anklage gegen Lkw-Fahrer wegen Unfalltod eines Radfahrers

Dresden/Riesa.

Neun Monate nach dem Unfalltod eines Radfahrers in Riesa (Landkreis Meißen) hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen den verdächtigen Verursacher erhoben. Dem Lkw-Fahrer wird laut Mitteilung der Justizbehörde vom Freitag fahrlässige Tötung vorgeworfen. Der 43-Jährige soll am Morgen des 2. November 2022 beim Abbiegen an einer Kreuzung mit dem auf dem Radweg fahrenden Mann zusammengestoßen sein. Der 71-Jährige überlebte den Aufprall nicht. Der Beschuldigte gab laut Staatsanwaltschaft an, ihn nicht gesehen zu haben. Er sei nicht vorbestraft und auf freiem Fuß. Das Amtsgericht Riesa entscheide über die Zulassung der Anklage. (dpa)