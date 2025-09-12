Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen drei Männer wegen schweren Raubes erhoben (Archivbild)
Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Anklage nach Messerangriff in Dresdner Neustadt
Mitten in der Nacht wird ein Mann in Dresden von mehreren Tätern überfallen – einer greift sogar einem Messer an. Nun wurde Anklage erhoben.

Dresden.

Nach einem Messerangriff in der Dresdner Neustadt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen drei Männer im Alter von 28, 22 und 33 Jahren erhoben. Ihnen wird schwerer Raub vorgeworfen. 

Sie sollen Ende Mai nachts mit zwei unbekannten Komplizen einem 20-Jährigen das Handy aus der Jackentasche gestohlen haben, informierte die Staatsanwaltschaft Dresden. Als er versuchte, es zurückzubekommen, habe ihn der 28-Jährige mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zudem soll der 33-Jährige ein Messer gezückt und versucht haben, auf das Opfer einzustechen. Der Mann konnte ausweichen. Allerdings habe der 22-Jährige die Gelegenheit genutzt, um auch noch Geldkarten und Bargeld von dem Opfer zu stehlen. 

Die Anklage wurde am Landgericht Dresden erhoben. Es hat nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
